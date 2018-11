Ajacied Tagliafico met Argentinië tegen Mexico, Messi ontbreekt

Lionel Messi ontbreekt nog in de selectie van Argentinië. De aanvaller van Barcelona is nog niet helemaal hersteld van een armbreuk. Hij besloot zich na het teleurstellend verlopen WK ook even niet beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg. Argentinië en Mexico ontmoeten elkaar op 16 november in Cordoba en staan vier dagen later in Mendoza opnieuw tegenover elkaar.