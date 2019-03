Ajacied Neres laat zich gelden bij debuut voor Brazilië

Neres was aanvankelijk niet uitgenodigd voor de oefenwedstrijden van Brazilië tegen Panama en Tsjechië. Hij werd alsnog opgeroepen door bondscoach Tite omdat buitenspeler Vinícius Júnior zijn enkelbanden scheurde in het thuisduel van Real Madrid met Ajax in de Champions League (1-4).



David Pavelka bracht Tsjechië in de 37ste minuut op voorsprong: 1-0. Firminio maakte vlak na rust gelijk voor Brazilië. Gabriel Jesus bracht de vijfvoudig wereldkampioen op aangeven van Neres op voorsprong. De aanvaller maakte ook de 3-1. ,,Geloof in je dromen en vecht er voor met alles wat je hebt. Met geloof in God en wilskracht zul je de dromen realiseren. De mijne is vandaag uitgekomen", laat de Ajacied weten op zijn Instagram.



De 22-jarige Ajacied werd de vijftiende (ex-)eredivisiespeler die zijn opwachting maakte bij de Seleçao. De volgende namen gingen hem voor: Heurelho Gomes, Fagner, Marcio Santos, Alex, Maxwell, Vampeta, Diego Tardelli, Michel Bastos, Afonso Alves, Romario, Ronaldo, Robert, Bruno Uvini en Cassio Ramos.