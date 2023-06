Ajaccio-aanhangers vallen Marseille-fan (8) met terminale kanker aan en verbranden zijn shirt

Wat een geweldige beleving had moeten worden voor Kenzo draaide uit op een nachtmerrie. De zieke jongen was door de Rotaryclub uitgenodigd om de laatste competitiewedstrijd van het seizoen in Ajaccio bij te wonen en daar de spelers van Marseille te ontmoeten. Kenzo mocht met zijn ouders plaatsnemen in de skybox van Air Corsica.

Toen de spelers voor de wedstrijd het veld opkwamen, mocht het kind van zijn moeder een voetbalshirt van Olympique Marseille aantrekken. ,,Ik dacht dat veilig was’’, zegt ze tegen lokale media. De vader nam daarna zijn zoon - wiens gezichtsvermogen wordt aangetast door de kanker - op de arm zodat hij de spelers beter kon zien. En toen begonnen de verschrikkingen.

Het voetbalshirt van Kenzo werkte als een rode lap op een stier voor enkele Corsicanen. Ze drongen de box binnen en vielen de jongen en zijn vader aan. ,,Ze duwden mijn zoon met het hoofd tegen de reling. Ze trokken zijn shirt van zijn lijf en verbrandden het. Mijn man sloegen ze in zijn gezicht”, zegt de geschokte moeder.

Hoewel een lid van de Corsicaanse supportersclub Orsi Ribelli beweerde dat alleen de vader werd aangevallen, werd het incident al snel veroordeeld in een groot deel van Frankrijk, het land dat veelvuldig kampt met voetbalgeweld in en rond stadions. Voetbalclubs en -voorzitters, voetballers, burgemeesters, ministers en maandag ook president Emmanuel Macron veroordeelden het geweld en spraken hun steun uit aan de jongen.

Sandra Peraldi, voorzittter van Rotary Ajaccio, kan amper woorden vinden voor het incident. ,,Kleine Kenzo beseft maar al te goed dat hij doodziek is. Hij verliest geleidelijk aan zijn gezichtsvermogen door de tumor”, vertelt ze. ,,Hij zei me: ‘Voordat ik niets meer kan zien, wil ik Olympique Marseille een keer in Ajaccio zien spelen’. De jongen dacht dat alles prachtig ging zijn. Die dwazen hebben hem getraumatiseerd.”

De club AC Ajaccio heeft spijt betuigd. Het gedrag van de fans was ‘onvergeeflijk’ en zij zullen vervolgd worden. ,,Deze individuen vertegenwoordigen op geen enkele manier de waarden van onze club en ons eiland”, luidt een persbericht van de club. ,,Zelfs de meest extreme domheid kan dit gedrag niet goedpraten. De club veroordeelt deze vreselijke daden ten stelligste.” De club heeft zich verontschuldigd bij de familie van Kenzo: ,,We hebben Kenzo en zijn familie begeleid naar de kleedkamers, waar hij de spelers van Ajaccio en Marseille heeft ontmoet. We betreuren wat er is gebeurd.”

Kenzo verliet uiteindelijk het stadion met een shirt van AC Ajaccio. Volgens zijn moeder verkeert de jongen in shock. De ontmoeting met de spelers zou hem een beetje hebben geholpen.

Macron: ‘Onaanvaardbaar’

De Franse president Macron reageerde voor de camera van BFMTV. ,,Het is totaal onaanvaardbaar. Ik denk aan Kenzo en zijn ouders. Hij moet vechten en vecht met grote moed tegen zijn ziekte. Hij is een trouwe supporter en niets rechtvaardigt dit gedrag”, zei Macron. Hij riep op tot ‘duidelijke’ en ‘krachtige’ sancties.

Minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra zei maandag, nadat ze het geweld eerder al stevig had veroordeeld: ,,Ik heb vanmorgen met de kleine Kenzo kunnen praten. Ik heb kunnen praten met zijn moeder Amandine, die me vertelde over hun emotie, over wat er is gebeurd, van het trauma dat dit weekend voor hun kleine gezin was. (...) Ik hoop en denk dat we hem weer een vreugdevol moment kunnen laten hebben in een stadion.”

Er loopt een onderzoek naar het incident. Volgens Nicolas Septe, officier van justitie van Ajaccio, zouden volgens de vader van Kenzo drie tot vier mannen betrokken zijn geweest bij het geweld, ‘van wie één in het bijzonder’.

