Agüero zeker enkele weken uit de roulatie bij Manchester City

Volgens trainer Pep Guardiola is Agüero minimaal een paar weken uitgeschakeld. ,,Maar het kan ook weer een maand gaan duren”, liet de Spaanse coach weten. Agüero was net hersteld van een knieblessure die hem langdurig aan de kant had gehouden. ,,We missen hem zeer. Hij heeft buitengewone dingen voor de club gedaan. Sergio is een clublegende”, zei Guardiola.