Agüero weer inzetbaar na ongeluk in Amsterdam

De 29-jarige voetballer miste de laatste drie wedstrijden van Manchester City en de WK-kwalificatiewedstrijden van Argentinië. In de zes wedstrijden die Agüero daarvoor had gespeeld voor City kwam hij zes keer tot scoren.

De Argentijn leek vorige week alweer fit, maar werd toen niet ingezet door coach Pep Guardiola. ''Voor de wedstrijd tegen Stoke had hij pas één training meegedaan. Hij was fit voor de wedstrijd tegen Napoli en hij is klaar voor de wedstrijd van zaterdag'', zei de Spaanse coach die in het midden liet of de Argentijn ook zal starten tegen Burnley.