Agüero mist topper tussen City en Chelsea

De doelpuntenmaker van City (acht goals in dertien wedstrijden) miste de laatste twee wedstrijden en hoopte tijdig hersteld te zijn voor de wedstrijd in Londen. ,,Maar hij zal snel weer terug zijn, net als Kevin De Bruyne", zei Guardiola over twee van zijn topspelers. De Bruyne kampt met een knieblessure en is al een maand uit de roulatie.



Manchester City gaat na vijftien wedstrijden aan kop in de Premier League. De 'Citizens' verzamelden 41 punten. Tien meer dan Chelsea, dat op de vierde plaats staat.