Agüero loodst City in extremis langs Bristol in Carabao Cup

In de tweede helft slaagde City er maar niet in het overwicht in doelpunten om te zetten, ondanks vele kansen. Raheem Sterling was een aantal keren dichtbij een goal, evenals Leroy Sané. De sterk spelende aanvoerder Kevin de Bruyne was wel trefzeker. De Belg schoot na een combinatie met Sterling in de 55e minuut de gelijkmaker binnen.



Daarna duurde het lang eer de thuisploeg het verzet van Bristol wist te breken. Pas in blessuretijd viel de winnende treffer. De Argentijnse topschutter Sergio Agüero, twintig minuten voor tijd ingevallen, kopte een voorzet van Bernardo Silva raak.



De return van de halve finales is op dinsdag 23 januari in Bristol.