Agüero in 2019 mogelijk terug naar Argentinië

Nog 2000 kaarten te koop voor duel Schotland tegen Oranje

15:16 De Schotse voetbalfans hebben weinig trek in de oefeninterland tegen het Nederlands elftal. De vriendschappelijke wedstrijd wordt niet in één van de grote stadions in Glasgow gespeeld, zoals Hampden Park (52.000 zitplaatsen) of Celtic Park (60.000), maar in het knusse en al bijna 120 jaar oude Pittodrie-stadion in Aberdeen.