Agüero evenaart stokoud record bij Manchester City

Die Engelse aanvaller maakte tussen 1928 en 1939 voor City 177 doelpunten. Agüero scoort sinds zijn komst in 2011 naar Manchester ook aan de lopende band in het lichtblauwe shirt. Met een benutte strafschop tegen Burnley kwam de 29-jarige Argentijn op gelijke hoogte met Brook.

Het betekende voor Agüero zijn 129ste treffer in de Premier League. Hij maakte 23 doelpunten in de Champions League, veertien in het toernooi om de FA Cup, vier in de Europa League en ook in de League Cup en drie in de voorrondes van de Champions League.