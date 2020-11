Agressieve Pépé benadeelt Arsenal op bezoek bij Leeds United

Reserverol Ronaldo zorgt voor rechtsza­ken in Zuid-Ko­rea

20 november De Zuid-Koreaanse wedstrijdpromotor The Fasta moet 162 fans compenseren, omdat het de belofte stervoetballer Cristiano Ronaldo in actie te zien niet kon waarmaken. De Portugese speler van Juventus bleef in juli vorig jaar, tot woede van 65.000 fans, op de bank zitten tijdens een wedstrijd tegen een sterrenelftal van de K-League (3-3).