Afzeggingen deren Southgate niet: 'Hét moment om anderen kans te geven'

,,Als ik nu niet nieuwe dingen ga uitproberen, wanneer moet ik het dan doen'', vroeg Southgate zich af. ,,Duitsland speelde onlangs in de Confederations Cup met een complete schaduwselectie. Ik vond dat een briljant idee. Kijk eens hoeveel kandidaten zich daar hebben gepresenteerd.



Southgate mist de komende dagen Dele Alli, Harry Kane, Harry Winks, Fabian Delph, Raheem Sterling en Jordan Henderson.



Southgate zegt genoten te hebben van de nieuwe gezichten op het trainingskamp. ,,Ik verheug me erop met enkele nieuwe spelers tegen deze uitdagende tegenstanders te spelen. Deze wedstrijden gaan me meer leren dan de hele kwalificatiereeks bij elkaar.'' Hij praat dan bijvoorbeeld over Tammy Abraham, Joe Gomez en Ruben Loftus-Cheek, die voor het eerst werden opgeroepen.



Volgens Southgate is er geen sprake van dat spelers zich terug trekken omdat ze in deze fase van de competitie de clubbelangen laten prevaleren. ,,Ze zijn gewoon geblesseerd, daar twijfel ik niet aan. Dat bijvoorbeeld Kane en Winks volgende week wel met de Spurs tegen Arsenal voetballen is niet meer dan logisch. Ik kan me voorstellen dat de club voor een belangrijke wedstrijd bereid is enig risico te nemen.''