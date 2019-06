Afrikaanse CL-finale moet opnieuw: Espérance Tunis moet beker en medailles teruggeven

Het Tunesische Espérance Tunis en Wydad Casablanca speelden de eerste wedstrijd van de Afrikaanse Champions League-finale met 1-1 gelijk en dus moest op 31 mei de beslissing vallen in Tunesië. Een uur lang was er niets aan de hand. De thuisploeg uit Tunesië stond op een 1-0 voorsprong, maar na ruim een uur spelen legde de Gambiaanse scheidsrechter Bakary Papa Gassama het spel stil vanwege een defecte VAR, die achteraf vanaf minuut één al niet bleek te werken.



Wydad Casablanca was furieus, want de 1-1 van de Marokkaanse ploeg werd onterecht afgekeurd en eiste dat de VAR geraadpleegd zou worden. Anderhalfuur lang was er oponthoud. Opstootjes ontstonden, de president van de Afrikaanse voetbalbond kwam zelfs het veld op, maar na ruim een uur wisten de spelers van beide ploegen nog steeds niets. De arbiter blies uiteindelijk af, omdat de uitploeg weigerde verder te spelen. Espérance Tunis vierde nadien een feestje, ontving de medailles en mocht zich wederom de beste club van Afrika noemen.



Het bleek echter te vroeg gejuicht. Wydad Casablanca liet het er niet bij zitten en diende protest aan. Met succes. De Afrikaanse voetbalbond heeft nu besloten dat de return nogmaals gespeeld moet worden. Dat zal gebeuren in Zuid-Afrika, neutraal terrein dus. Aan Espérance Tunis is gevraagd om de trofee én de medailles mee terug te nemen. Later vanavond komt de Afrikaanse voetbalbond met een officiële uitleg voor de keuze, die niet unaniem genomen werd door de verschillende bondslieden.