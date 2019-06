Afrika Cup: Ighalo redt Nigeria, Oeganda wint eindelijk weer eens

Het duurde lang voordat er gejuicht kon worden in Alexandrië bij het duel van Nigera, de drievoudig Afrikaans kampioen. Pas in de 77e minuut wist invaller Odion Ighalo het doel te vinden, waar de Nederlands-Nigeriaanse William Troost-Ekong in de basis stond met Arsenal-speler Alex Iwobi en voormalig Chelsea-speler John Obi Mikel. Ighalo, net in het veld gekomen, kreeg de bal fraai met een hakje toegespeeld door Ola Aina en liet keeper Jonathan Nahimana van Burundi kansloos.



In diezelfde poule speelden Guinee en Madagaskar gelijk. Naby Keïta, sterspeler van Guinee, was niet fit genoeg om te starten en val na een uur in. Toen stond zijn ploeg op 1-2 achterstand door doelpunten van Anicet en Carolus Andriamatsinoro. Guinee kwam echter langszij dankzij een benutte penalty van Francois Kamano.