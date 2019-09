Afgang voor Spurs in League Cup

De Spurs verloren in de strafschoppenreeks met 4-3. In de reguliere speeltijd en in de verlenging vielen geen doelpunten (0-0).



De Spurs speelden in Colchester zeker niet in de sterkste formatie, maar de ploeg uit Londen trad nog wel met genoeg befaamde spelers aan. Het team van trainer Mauricio Pochettino faalde echter op alle fronten. In de strafschoppenreeks gingen Christian Eriksen en Lucas Moura in de fout.



Landskampioen Manchester City (3-0 tegen Preston North End) en Arsenal (5-0 tegen Nottingham Forest) deden hun sportieve plicht.