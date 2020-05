Adopteer een Bundesligaclub: hoe word ik fan?

VideoOndanks het gebrek aan concurrentie is de Bundesliga in Nederland tot nu toe puur voor de liefhebber, zo blijkt uit de kijkcijfers . Wat meer betrokkenheid zou het Duitse voetbal aantrekkelijker maken. Manieren genoeg om een favoriet te kiezen. Een zelfhulpcursus.

1. Beken kleur

Volgens oud-trainer Co Adriaanse voetballen winnaars altijd in het rood, maar in de Bundesliga maakt Borussia Dortmund gele shirts cool. De kleur is iconisch, het ontwerp vanwege de stoere mouwen stijlvol. Is blauw meer je kleur? Rivaal Schalke heeft ook van die bijzondere mouwen. Gaaf is dit seizoen ook het thuistenue van Werder Bremen. Groen is al ongewoon en deze frisse tint helemaal.

Volledig scherm Het streepjesshirt van Eintracht Frankfurt. © REUTERS

Echt bijzonder is het thuisshirt van Eintracht Frankfurt met streepjes in verschillende kleuren. Gedurfd en zeker niet alledaags. Dat laatste is ook het tenue waar Bayer Leverkusen de uitwedstrijden in speelt: dat lijkt verdacht veel op het thuisshirt van een jaar eerder. Huh? Toch is het tricot dat je in Duitsland het meest zal zien, het helderrode exemplaar van Bayern München. Kan ook, al moet je wel van een V-hals houden. Beken kleur en koop een shirt om thuis op de bank in de stemming te komen.

2. Vakantieliefde

Niet Frankrijk, Spanje of Italië is het favoriete vakantieland van de meeste Nederlanders, maar Duitsland. Wie genoot van een stedentrip naar Berlijn voelt misschien wat voor Union en het klassieke stadion An der alten Försterei, met meer staan- dan zitplaatsen. Hamburg is ook een populaire stad, net als de clubs op het tweede niveau: HSV en Sankt Pauli.

Volledig scherm Het lege Millerntor Stadion van Sankt Pauli. © BSR Agency

Wie kiest voor de provincie komt bij een fietsreis langs de Moezel en Rijn uit bij Mainz. Een kleine club, maar waar de laatste jaren toptrainers als Jürgen Klopp en Thomas Tuchel doorbraken. Ga je liever wandelen in het Zwarte Woud dan is Freiburg misschien je vakantieliefde. Een soort Excelsior, dat in een studentenstad met een klein budget en veel zelf opgeleide spelers toch steeds weer bovenkomt.

3. Zoek een gelijkenis

Nu ontstaan vakantieliefdes vaak vluchtig en toevallig, maar het kan dat je iets zoekt wat je al beter kent. Ben je in Nederland voor Ajax, omdat ze meestal winnen, dan is de kans groot dat je in Duitsland voor Bayern München kiest. Der Rekordmeister is het meest geliefd, maar ook het meest gehaat.

Ga je het liefst voor een club als PSV, die inzet op innovatie, dan is RB Leipzig misschien iets voor jou. Wie voor sfeer kiest: de tribunes blijven nu dan leeg, zoals in Nederland het stadion van Feyenoord gevreesd wordt is dat in Duitsland het geval bij Dortmund. Die Gelbe Wand is de grootste staantribune van Europa. Er is daar alleen al plek voor 25.000 toeschouwers.

Volledig scherm Angeliño geeft Julian Nagelsmann een boks. © AP

4. De club van je vader

Je kunt het gerust het Sportschau-effect noemen. Dankzij dat programma was de Bundesliga voor een hele generatie de eerste grote voetbalcompetitie die via de televisie de Nederlandse huiskamers inkwam. Hoewel het nationale elftal in Nederland nooit geliefd was, ging dat voor de clubs niet op. Veel mensen hier hadden een favoriet. Vaak clubs als FC Köln, Werder Bremen, VfB Stuttgart en Borussia Mönchengladbach, omdat ze toen zo goed waren. Kies dan nu ook de club van je vader, ook al had-ie nog zo’n hekel aan Die Mannschaft.

5. Beleving

Hoewel inmiddels afgegleden tot de lagere Engelse divisies, kreeg Sunderland er de laatste jaren heel wat bewonderaars bij dankzij een docuserie op Netflix. Dat gaat nu ook op voor de Chicago Bulls van Michael Jordan.

Wie nu de beleving in het Duitse voetbal mist, moet eens Wir Die Wand terugkijken. Het is een film uit 2013 over supporters van Borussia Dortmund. En als voetbal zonder publiek echt niets voor je is, houd geduld en ga er straks eens kijken. Onbekend, maakt onbemind. Het niveau ligt dan niet zo hoog als in de Premier League, de toegangsprijzen zijn dat ook niet. Het is voetbal voor de gewone man, in vaak volle stadions. Met bier en braadworst.

6. Grootste talent

De Bundesliga is op dit moment ook de competitie van de grote talenten. Uit eigen land, maar bijvoorbeeld ook uit Engeland. Jadon Sancho (20) kreeg bij Manchester City geen kans, maar is in Dortmund een wereldster in wording. En wat te denken van zijn nog jongere ploeggenoot Erling Haaland, of Kai Havertz bij Leverkusen en Timo Werner bij RB Leipzig. Die laatste club is dan weinig geliefd, het is geen big spender zoals we die vooral in Engeland kennen. Nee RB Leipzig geeft, net als het met nieuw geld opgepompte Hoffenheim, talent de kans en doet op voetballend vlak veel goed.

7. Nederlands tintje

Voor wie toch liever wat meer Nederlands voetbal ziet; veertien landgenoten zijn in de Bundesliga verdeeld over tien clubs. Nu ga je voor Jeffrey Gouweleeuw bij Augsburg en Mark Flekken bij Freiburg natuurlijk niet zitten, Davy Klaassen is als recordaankoop bijvoorbeeld een belangrijke kracht voor het tegen degradatie strijdende Werder Bremen. Fabrieksclub Wolfsburg hoopt in de strijd voor een Europees voetbal-ticket op de doelpunten van Wout Weghorst. Met dezelfde verwachting kijken ze bij Eintracht Frankfurt naar Bas Dost.

Volledig scherm Wout Weghorst kleunt erin bij Thomas Delaney van Borussia Dortmund. © REUTERS

8. Gedurfde keus

Als winnen boven alles gaat, is Bayern je club. Daar kunnen we kort over zijn, maar er is in de Bundesliga zoveel meer. Los van de dominantie van FC Hollywood tekent zich dit seizoen een top 5 af. Dortmund is de uitdager, maar kort daarachter komen ook Bayer Leverkusen, RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach. Wolfsburg strijdt dan weer met Freiburg, Schalke en Hoffenheim om het zesde en laatste Europese ticket. De negen clubs daaronder zijn zeven speelronden voor het einde nog niet veilig. Zelfs SC Paderborn 07 maakt nog kans. Die laatste is wel een gedurfde keus: het gat naar een veilige vijftiende plek is negen punten. Maar als je voor Paderborn kiest, kun je tegen je vrienden zeggen dat je als enige naar die club kijkt.

9. Dichtbij

De meesten Nederlanders kiezen toch voor een club net over de grens. In sommige gevallen is het drie keer rollen voordat je er bent. In een stad als Düsseldorf komen mensen graag, dus hup Fortuna! Of wat te denken van Keulen, iets zuidelijker. Het Ruhrgebied is natuurlijk ook dichtbij met grote clubs als Dortmund en Schalke. Toch komt het meest in de buurt Borussia Mönchengladbach. Net over de grens bij Venlo. Voor wie ook maar een beetje naar het verleden hangt een geweldige keus. De gloriedagen uit de jaren 70 liggen dan alweer even achter ze, veel romantici hopen dat Gladbach weer kan aanhaken.

Volledig scherm Het Borussia-Park blijft ook nu niet leeg: kartonnen fans op de Nordkurve. © BSR Agency

10. Leukste voetbal

Gladbach staat dan hoog, zaterdag bleek maar weer dat Bayer Leverkusen misschien wel het leukste voetbal van het moment speelt. In een met kartonnen fans gevuld Borussia-Park won de ploeg van Peter Bosz overtuigend met 1-3. Bij Die Werkself is de hand van de Nederlandse trainer met hoog druk zetten, opbouw van achteruit en verzorgd positiespel goed zichtbaar.

Volledig scherm Robert Lewandowski juicht na weer een doelpunt. © REUTERS

Toch zal de liefhebber nog eerder vallen voor Bosz’ vorige club Borussia Dortmund. Hoewel niet zo consistent, is het spektakelvoetbal met snelheid en techniek. Het cliché dat Duitse voetballers vooral veel lopen, gaat voorbij aan de aanvallende veelzijdigheid van BVB met naast Sancho en Haaland ook Julian Brandt, Thorgan Hazard en – mits fit – Marco Reus.

Toch blijft Bayern qua voetbal Duitslands nummer 1. Wat zij ook met Ajax gemeen hebben: winnen is niet genoeg, het moet het liefst met 5-0. Sterspeler Robert Lewandowski krijgt wat dat betreft ook dit seizoen genoeg ondersteuning van onder anderen Thomas Müller, Philippe Coutinho en Serge Gnabry. Bayern staat alweer vier punten los. Dinsdag kunnen ze tegen Dortmund al een voorschot op de 29ste landstitel nemen. Dat maakt kiezen misschien toch wat makkelijker.