Actievoerders leggen 6500 ‘voetballen’ op stoep hoofdkantoor FIFA

WK-kwalificatie Salah wint nu wel van Mané, Ajacied Onana onderuit, ‘tikkie terug’ wordt Mali fataal

Volgende week dinsdag weten we welke vijf Afrikaanse landen eind dit jaar in Qatar te bewonderen zijn op het WK. Vandaag zijn de heenwedstrijden in de tweeluiken. Congo en Marokko begonnen met een gelijkspel, Tunesië, Algerije en Egypte wonnen. Dinsdag zijn de returns.

25 maart