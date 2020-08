Acht bizarre statistieken na de historische veegpartij van Bayern tegen Barça

Een historische afstraffing was het in Lissabon, de nu al legendarische kwartfinale tussen Bayern München en FC Barcelona. De Spaanse grootmacht werd ongekend hard vernederd ( 8-2 ). Een van de meest bizarre wedstrijden ooit in acht statistieken.

Meeste goals en grootste zege ooit in kwartfinale

Met acht goals in de kwartfinale van de Champions League schreef Bayern München historie. Nooit eerder liet een ploeg zoveel goals noteren in de strijd om een plek in de halve finale. Het is tevens de grootste zege ooit van een team in de kwartfinale van het miljoenenbal. Real Madrid zette in 2012 al een zelfde recordoverwinning neer tegen APOEL Nicosia, nadat het met 8-2 won. Let wel: de Koninklijke had twee duels nodig voor die monsterscore (0-3 en 5-2).

Meeste tegengoals sinds 1946

De goals vielen als rijpe appelen, gisteren in Lissabon. In de laatste tien minuten leek de Barça-verdediging een vrije doortocht te geven, zo eenvoudig mocht Bayern richting een monsterscore uitlopen. De teller stokte op acht tegentreffers. De laatste keer dat FC Barcelona zo vaak moest vissen? Daarvoor moeten we terug naar 1946, toen het met 8-0 onderuitging tegen Sevilla in het toernooi om de Copa Del Rey.

Ook Europees was de schade nooit zo groot

Volledig scherm Bayern München na weer een goal. © BSR Agency Een blik op de Europese resultaten van Barça wijst uit dat de club van Frenkie de Jong zich ook internationaal vrijwel nooit blameert. Slechts twee keer moest de grootmacht in een Europees duel vijf of meer goals incasseren: in 1962 tegen Valencia (6-2) en in 1976 tegen Levski Sofia (5-4). Die vijf tegengoals stonden gisteravond al na 63 minuten op het scorebord.

Meer Beierse goals dan Catalaanse schoten

Het was niet zo dat Barça helemaal niks in te brengen had. De ploeg van Quique Sétien scoorde zelf tweemaal en was via Luis Suárez en Lionel Messi nog dicht bij meer goals. In totaal namen de Catalanen zevenmaal het doel onder vuur. Bayern, dat 26 pogingen ondernam, liet dus meer goals noteren dan Barça een poging daartoe deed.

Volledig scherm De doelpuntenmakers. © BSR Agency

Adios Españoles

Na de uitschakeling van Atlético Madrid en Real Madrid moest FC Barcelona de Spaanse eer hoog houden in de Champions League, een toernooi dat de laatste jaren steeds meer weg had van een Spaans bekertoernooi. Nu ook Barça op brute wijze uit het miljoenenbal is gekegeld, ontbreekt voor het eerst sinds het seizoen 2006/2007 een Spaanse ploeg in de halve finale van het toernooi. Ook is het voor het eerst in veertien jaar dat we zowel Lionel Messi als Cristiano Ronaldo niet terug zien in de halve finale van de Champions League.

Volledig scherm Lionel Messi. © BSR Agency

Vernederingsexpert Müller

Een gigantische afstraffing verzorgen? Bel Thomas Müller! De middenvelder was erbij toen Duitsland op het WK 2014 geen spaan heel liet van thuisland Brazilië (7-1) en stond ook gisteren weer aan de basis van een onvergetelijke zege. Met twee goals en een assist toonde hij opnieuw zijn waarde in doelpuntenmachine Bayern, dat alle veertien wedstrijden na de coronabreak won en daarin 46 keer scoorde.

Suárez passt vooral vanaf middenstip

Volledig scherm Luis Suárez. © BSR Agency Dat Barcelona er voorin ook nauwelijks aan te pas kwam, blijkt uit een blik op de balverplaatsingen van Luis Suárez. De spits, die zich normaliter met aanvalsmaatje Lionel Messi een weg door de defensies probeert te combineren, verstuurde tegen Bayern slechts 22 succesvolle passes. Negen daarvan gingen vanaf de middenstip naar een ploeggenoot, wat inhoudt dat 40,1% van zijn balverplaatsingen vanaf de aftrap werden verstuurd.

Tegen broodheer presteert Coutinho wél

Volledig scherm Philippe Coutinho. © EPA Iedereen bij Bayern rook bloed en had de smaak te pakken. Ook invaller Philippe Coutinho, nota bene huurling van de Spaanse grootmacht. Afgelopen seizoen kwam hij namens Barcelona in de Champions League tot 860 minuten, waarin hij bij drie doelpunten betrokken was. Als invaller tegen zijn oorspronkelijke broodheer had hij vijftien minuten nodig om dat aantal te evenaren: twee goals en een assist.

De Champions League volg je bij Ziggo Sport!