AC Milan wint derby tegen Inter dankzij Zlatan en blijft koploper

Knieblessure Van Dijk Liverpool morst in stadsderby door Ever­ton-goudhaan­tje Cal­vert-Le­win

17:05 Everton is de foutloze status in de Premier League kwijt, maar blijft wel ongeslagen. Liverpool leek de stadsderby in de dying seconds nog te winnen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met 2-2. Op een voor Virgil van Dijk vervelende middag redde de niet te stoppen Dominic Calvert-Lewin een punt voor de thuisploeg.