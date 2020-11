AC Milan verstevigt koppositie na zege op Fiorentina

Milan heeft nu 23 punten. Achtervolgers Internazionale en Sassuolo staan op 18 punten en regerend kampioen Juventus heeft er 17. Juventus kwam zaterdag niet verder dan 1-1 bij Benevento.



De eindstand bij Milan tegen Fiorentina was bij rust al bereikt. Alessio Romagnoli opende in de 17e minuut de score. Franck Kessié verdubbelde in de 27e minuut de voorsprong door een strafschop te benutten. Even later kreeg Milan weer een strafschop, maar deze keer miste Kessié. AC Milan speelde zonder Zlatan Ibrahimovic, die een dijbeenblessure heeft.