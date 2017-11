AC Milan ontslaat Montella, Gattuso nieuwe trainer

De rood-zwarte brigade uit Milaan staat met twintig punten uit veertien wedstrijden op de zevende plaats in de Serie A. AC Milan heeft al achttien punten achterstand op koploper Napoli. Montella leidde de gevallen Europese grootmacht vorig seizoen naar de eerste prijs sinds 2011, door de Italiaanse Supercup te winnen. Als nummer zes van de Serie A plaatste Milan zich voor de Europa League. De selectie werd afgelopen zomer stevig versterkt, maar het leidde niet tot de gewenste resultaten. Na de 0-0 zondag in San Siro tegen Torino besloot de clubleiding in te grijpen.

Als vervanger van Montella schuift Gattuso van de beloften door naar de hoofdmacht. De 39-jarige Italiaan speelde van 1999 tot en met 2012 bij AC Milan. De bikkelharde middenvelder won in die periode onder meer twee keer de Champions League en twee landstitels. Gattuso speelde meer dan zeventig interlands en had een belangrijke rol in het elftal dat in 2006 de wereldtitel veroverde.



De Italiaan sloot zijn carrière in 2013 af bij de Zwitserse club Sion, waar hij verder ging als trainer. Gattuso werd al snel ontslagen. Dat overkwam hem enkele maanden later ook bij Palermo. Bij OFI Kreta stapte Gattuso zelf al na een half jaar op. De Italiaan hield het vervolgens wel twee jaar vol bij Pisa. Gattuso keerde afgelopen zomer bij AC Milan terug als trainer van de beloften.