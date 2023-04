AC Milan deelt Napoli nieuwe tik uit in verhit Italiaans onderonsje in kwartfinale Champions League

Anderhalve week geleden was AC Milan in de Serie A al veel te sterk (4-0) op bezoek bij Napoli, de koploper in de Italiaanse competitie. In de openingsfase in Milaan leek zo’n scenario onwaarschijnlijk, want de bezoekers schoten, ondanks de afwezigheid van de geblesseerde topscorer Victor Osimhen, uit de startblokken. Al in de openingsminuut kreeg Napoli-sterspeler Khvicha Kvaratskhelia een grote kans, maar hij zag dat zijn inzet van de doellijn werd gehaald door een verdediger van de thuisploeg. Niet veel later probeerde Piotr Zielinski het met een hard afstandsschot, maar AC Milan-keeper Mike Maignan redde.

Naarmate het duel vorderde werd AC Milan sterker. In de 25ste minuut leverde dat uit de omschakeling een kans op voor Rafael Leão, maar de Portugese aanvaller mikte naast. Een kwartier later was Leão belangrijk bij de 1-0. Weer was Milan gevaarlijk uit de omschakeling en Bennacer versloeg Napoli-sluitpost Alex Meret. Vlak voor rust ontsnapte Napoli aan de 2-0: een harde kopbal van AC Milan-verdediger Simon Kjaer kwam even later via de onderkant van de lat terug.



Napoli zette na rust opnieuw aan, maar afgezien van een kopbal van Eljif Elmas op de lat hoefde Maignan zich lange tijd weinig zorgen te maken. Een kwartier voor tijd moesten de bezoekers bovendien met tien man verder na een tweede gele kaart voor Anguissa. Toch kwam Napoli in de laatste minuten via Giovanni Di Lorenzo en Mathías Olivera nog heel dicht bij de gelijkmaker, maar weer had Maignan een antwoord paraat.



AC Milan gaat met een voorsprong richting de return van dinsdag. De winnaar van het tweeluik treft Inter of Benfica in de halve finales van het miljardenbal. Inter won dinsdag de eerste confrontatie met de Portugezen (2-0).