Aboukhlal scoort bij debuut, Ziyech ook op dreef bij Marokko

De balvirtuoos, die al van zich deed spreken bij Chelsea, gaf na tien minuten de assist op de openingstreffer van Achraf Hakimi. Na de gelijkmaker van Louis Mafouta benutte Ziyech na 31 minuten een strafschop en maakte hij twee minuten later zijn tweede van de avond.

Zakaria Aboukhlal debuteerde na een uur in de nationale ploeg als invaller. Vijf minuten later wist de buitenspeler van AZ zijn debuut te bekronen met een doelpunt voor Marokko. Door de zege staat Marokko eerste in de groep met zeven punten uit drie wedstrijden.