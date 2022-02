Aboubakar en Onana moeten Salah afstoppen voor plek in Afrika Cup-finale

De eerste finalist van de Afrika Cup is sinds gisteren bekend. Senegal versloeg Burkina Faso, de verrassing van het toernooi, met 3-1 . Vanavond (aftrap 20.00 uur) wordt bekend wie zondagavond de tegenstander wordt in de eindstrijd: Kameroen of Egypte.

Gastland Kameroen overleefde de poulefase, maar eenvoudig was dat niet: na een moeizame zege op de latere halve finalist Burkina Faso (2-1) werd weliswaar overtuigend afgerekend met Ethiopië (4-1), maar speelde de wisselvallige ploeg in de laatste poulewedstrijd gelijk tegen Kaapverdië door een fraai doelpunt van Rotterdammer Garry Mendes Rodrigues.

Volledig scherm André Onana: doelman van Kameroen én Ajax. © AFP

In een krankzinnige achtste finale wist Kameroen met pijn en moeite de Comoren, die een linksback op doel hadden en al snel met tien man kwamen te staan, van zich af te schudden (2-1). En door een zakelijke 2-0 in de kwartfinales tegen Gambia mogen de Ontembare Leeuwen nog altijd hopen op hun zesde Afrika Cup-eindzege.

Bij die zesde eindzege zullen ze in ieder geval de hulp van Vincent Aboubakar goed kunnen gebruiken. De 30-jarige spits van Al Nassr staat na vijf wedstrijden al op zes treffers. Aboubakar heeft goede herinneringen aan wedstrijden met Egypte. Op 5 februari 2017 maakte hij in de 88ste minuut de winnende 2-1 in de finale in Libreville, waarmee hij Kameroen de vijfde Afrika Cup bezorgde.

Aboubakar kan in een fraai rijtje spitsen komen, want in 1984 en 1988 was Roger Milla de grote man toen Kameroen het toernooi won. In 2000 en 2002 nam een jonge Samuel Eto’o het team bij de hand, gesteund door grote namen als Patrick M’Boma, Lauren en Geremi.

Volledig scherm Vincent Aboubakar scoorde dit toernooi al zes keer. © REUTERS

De Egyptisch doelman Mohamed El Shenawy zal echter met vertrouwen aan het duel beginnen. De sluitpost van Egypte werd pas twee keer gepasseerd dit toernooi en keepte uitstekend in de achtste finale tegen Ivoorkust (winst na strafschoppen) en de kwartfinale tegen Marokko (2-1) in de halve finale. Uiteraard heeft ook Egypte een spits van wereldklasse in huis. Hij mag dan ‘pas’ op twee doelpunten en een assist staan op dit toernooi, maar Mohamed Salah is de absolute ster van de Egyptische ploeg.

De Farao’s kunnen bovendien bogen op een nog rijkere Afrika Cup-geschiedenis dan Kameroen. Met hun zeven eindzeges is Egypte recordhouder. Na de opeenvolgende in 2006, 2008 en 2010 bleven meer eindzeges uit. De Egyptenaren zullen er dus op gebrand zijn om in het hol van de leeuw een finaleplek te bemachtigen, maar ze zullen niet veel fans op de tribune hebben zitten wanneer ze vanavond tegen het gastland aantreden.

Egypte heeft in Salah een spits van wereldklasse en een doelman in vorm, maar Kameroen heeft een doelman van wereldklasse en de topscorer van het toernooi. Het draait dit toernooi nog zeker niet zoals het hoort bij Kameroen en Egypte, maar goed voetbal is op toernooien altijd van ondergeschikt belang voor spelers, coaches en de supporters. Vanavond is er maar één doel: een plek in de finale tegen Senegal.

Volledig scherm © AP