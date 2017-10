Aanwezigheid Piqué verdeelt Spaanse fans: Je maakt me ziek

Al voor aanvang van de training in Las Roja hielden fans spandoeken met teksten als 'Piqué je maakt me ziek' en 'Piqué wegwezen' omhoog. Andere supporters reageerden daarop door te scanderen dat er vrijheid van meningsuiting is in Spanje. Dat lokte weer reacties uit van mensen die 'Lang leve de Guardia Civil' riepen, refererend aan de Spaanse politie, die gisteren hard ingreep om de stembusgang te voorkomen.

Barcelona

Piqué speelde gisteren met Barcelona achter gesloten deuren tegen Las Palmas (3-0), nadat de Catalaanse club tevergeefs had gevraagd aan de Spaanse bond om de wedstrijd uit te stellen. Na afloop had de 91-voudig Spaans international moeite zijn tranen te bedwingen.

,,Het was een hele moeilijke wedstrijd, de slechtste ervaring uit mijn carrière”, zei een zwaar geëmotioneerde Piqué na de wedstrijd. ,,We hebben onder Franco lang niet kunnen stemmen in dit land, dus moeten we het stemrecht verdedigen. Ik voel me Catalaan, en vandaag ben ik trotser dan ooit op de Catalanen."