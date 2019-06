Aangehouden man in onderzoek naar dood van Emiliano Sala, blijkt ‘spookpiloot’ te zijn

De dagen na de verdwijning van Sala was de verwarring over wie aan de stuurknuppel van het vliegtuigje zat groot. David Henderson werd op Facebook zelfs dood verklaard. Een bericht dat hij meteen ontkende, waarna hij zijn profiel verwijderde. Zekerheid of Henderson zich op 21 januari in Nantes bevond, is er niet. ,,Ik ben al een jaar niet meer in Nantes geweest”, zei de man in een interview met Ouest-France. Dat het wel zijn identiteitskaart was die op de luchthaven van Nantes was gecontroleerd op die bewuste dag? ,,Heb ik geen uitleg voor, dat moet een vergissing geweest zijn van de luchthavenautoriteiten.”