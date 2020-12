2020 jaar was hét jaar van Ziyech: @hziyech is nu een wereldtopper

Samenvatting Lampard kijkt uit naar naderende terugkeer Ziyech: ‘Je mist spelers van dat niveau’

29 december Chelsea-trainer Frank Lampard kijkt uit naar de naderende terugkeer van Hakim Ziyech, die mogelijk zondag weer in actie kan komen. Volgens Lampard brak onder meer het gebrek aan creativiteit Chelsea op in het thuisduel met Aston Villa, dat maandagavond in 1-1 eindigde.