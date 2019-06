126 miljoen euro voor João Félix: wonderkind of lichtgewicht?

Volledig scherm João Félix in actie namens Benfica. © AFP Ajax speelde het afgelopen seizoen in de Champions League twee keer tegen Benfica. Beide keren deed João Félix niet mee bij de Portugese topclub. In Amsterdam bleef hij op de bank, in Lissabon zat hij niet eens bij de selectie. Toch verkast de negentienjarige aanvaller binnenkort voor 126 miljoen euro naar Atlético Madrid. Benfica maakte gisteravond bekend dat de Spaanse topclub dit bod bij de kampioen van Portugal heeft neergelegd. Atlético wil echter in termijnen betalen en de onderhandelingen zullen dus nog wel even duren, maar een transfer lijkt slechts een kwestie van tijd. Daarmee zou João Félix achter Neymar (222 miljoen euro), Kylian Mbappé (180 miljoen euro), Philippe Coutinho (160 miljoen euro) en Ousmane Dembélé (105 miljoen euro) de duurste speler ooit worden. Wat haalt Atlético Madrid met het Portugese talent in huis: een wonderkind of een lichtgewicht?



Vier jaar geleden waren de beleidsbepalers van FC Porto in ieder geval nog overtuigd van het laatste. Die club liet Félix op vijftienjarige leeftijd vertrekken omdat hij te licht was. Benfica sloeg in de zomer van 2015 razendsnel toe en verwelkomde het aanvallende talent in de jeugdopleiding met open armen. Vier jaar later wordt dat vertrouwen in het talent van Félix dus beloond met 126 miljoen euro.

Nooit gelukkig bij Porto

Félix groeide, met de bal altijd aan zijn voeten, op in Viseu. Op zijn zevende werd hij al gescout door FC Porto. Zes jaar lang brachten zijn ouders hem vijf dagen per week van Viseu naar Porto, een rit van 130 kilometer. ,,Na een tijdje kende ik ieder stoplicht, iedere bocht en ieder heuveltje op die route, maar het waren altijd mooie ritjes.” Op zijn dertiende bracht zijn vader hem voor het laatst naar Porto, waar hij nu definitief introk in de jeugdacademie. Félix herinnert zich deze dag nog goed. ,,Nee papa, ik wil hier niet blijven,” zei hij. Zijn vader sprak echter duidelijke woorden. ,,Vannacht blijf je hier slapen. Als je morgen of overmorgen of wanneer dan ook naar huis wil komen, dan kom ik je meteen ophalen. Maar dan kun je ook niet meer terug,” sprak zijn vader hem toe. Vanaf dat moment werd voor Félix duidelijk dat het serious business was. Hij moest hard worden als hij profvoetballer wilde worden. Toch werd Félix nooit echt gelukkig bij FC Porto. ,,De coaches en mijn teamgenoten vertrouwden niet in mij. Ze vonden me te klein en gaven mij de bal niet. Ik verloor in die jaren het plezier in het voetbal.”

Een onvermijdelijk vertrek volgde in de zomer van 2015, na acht jaar in de jeugdopleiding van FC Porto. Félix keerde terug naar zijn geboorteplaats Viseu en voetbalde de hele zomer met zijn jongere broertje, maar al snel stond Benfica voor hem op de stoep. ,,Ik had even nodig om het vertrouwen te winnen van mijn nieuwe coaches en teamgenoten, maar al vrij snel vond ik het plezier in het voetbal weer. Benfica heeft een prachtige manier van voetballen, waarin het teambelang altijd voorop staat. Daar voelde ik me goed bij.”

Op 15 februari 2017 maakte de zeventienjarige Félix met een fraaie volley zijn eerste goal in het profvoetbal, namens Benfica B tegen Académico Viseu, uitgerekend in zijn geboorteplaats met al zijn familie op de tribune. ,,Dat was zo bijzonder. Het was voor het eerst dat ik voelde dat al die lange autoritten en trainingen het allemaal waard waren.”

Na zeven goals in 29 duels voor Benfica B werd Félix vorig jaar doorgeschoven naar de hoofdmacht van Benfica. Met twintig goals in 43 duels had hij een grote bijdrage in de 37ste landstitel van de Adelaars. Félix maakte ook indruk in de Europa League, vooral met zijn hattrick in de 4-2 zege op Eintracht Frankfurt in de kwartfinale. Félix, die bij Benfica vooral als schaduwspits speelde, zal bij Atlético Madrid in de voetsporen moeten treden van Antoine Griezmann. De Franse aanvaller zal binnenkort voor 120 miljoen euro verkassen naar FC Barcelona.

Het talent van Félix staat buiten kijf, maar de vraag is of hij al klaar is om dat al wekelijks te laten zien in een grote competitie. Atlético bouwt onder Diego Simeone aan een nieuwe ploeg, waarvan de ranke Portugees nu dus het gezicht moet gaan worden. Het gaat echter snel voor Félix, die begin deze maand pas zijn debuut maakte in de nationale ploeg van Portugal. In de halve finale van de Nations League tegen Zwitserland kon hij echter niet zijn stempel drukken en werd hij na 70 minuten vervangen door de 22-jarige Gonçalo Guedes, die in de finale tegen Oranje zijn plek in de basis overnam en matchwinner werd in Porto.