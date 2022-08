Zwitserse gletsjers openbaren geheimen door hitte: menselijke botten en vliegtuigwrak doemen op

Door recordhitte in de Alpen deze zomer komen oude geheimen aan het licht. Wandelaars hebben bij de smeltende gletsjers in Zwitserland overblijfselen gevonden van twee menselijke lichamen. Ook is er een vliegtuig teruggevonden dat al ruim 50 jaar spoorloos was.

De Zwitserse Alpen beleven na een winter met relatief weinig sneeuwval een hete zomer. Met al twee hittegolven achter de rug is het er erg heet. Alpinisten werd al afgeraden bepaalde bergen te beklimmen vanwege de hitte. Normaal vriest het ‘s zomers in de Alpen al op een hoogte van zo’n 3000 tot 3500 meter, maar volgens metingen gebeurde dat in juli pas op een hoogte van zo’n 5184 meter. Het gevolg: eeuwenoude gletsjers beginnen te smelten, en hard.

Twee lichamen

Vorige week vonden twee Franse alpinisten menselijke botten op de Chessjengletsjer, meldt de lokale politie. Mogelijk gaat het om iemand die in de jaren 70 of 80 is overleden, aangezien er enkel botten gevonden zijn, denkt Dario Andenmatten, opzichter van berghut Britannia. De bergbeklimmers zouden de overblijfselen hebben gevonden op een oud pad dat al zo'n tien jaar niet gebruikt wordt. Mogelijk gebruikten de alpinisten een verouderde kaart, vertelt Andenmatten. Het skelet werd later op de dag geborgen door een helikopter.

Een week eerder werd ook al een lichaam gevonden bij de Zwitserse Stockjigletsjer. Duitse media schrijven dat het mogelijk gaat om supermarktmagnaat met de Duitse, Russische, én Amerikaans nationaliteit: Karl-Erivan Haub. Op 7 april, 2018 raakte Haub vermist tijdens het skiën in de Zermattregio, waar de Stockjigletsjer ligt. In 2021 werd Haub dood verklaard.

Het is nog niet duidelijk of het daadwerkelijk om het lichaam van de supermarktmagnaat gaat. Een van de hikers die het lichaam heeft gevonden vertelde aan de Zwitserse krant Blick dat om het lichaam neonkleurige kleding zat ‘in de stijl van de jaren 80'. Het lichaam was wel nog ‘voor een groot deel intact’.

De gletsjers smelten hard. Bij de Fee Gletsjer is er nog maar weinig sneeuw over. © AFP

In beide gevallen duurt het volgens de politie nog ‘een paar dagen’ voordat door middel van dna-onderzoek de lichamen geïdentificeerd kunnen worden. De politie in de Alpenregio houdt een lijstje bij van alle mensen die vermist zijn geraakt in het gebied sinds 1925. Inmiddels staan er zo'n 300 mensen op deze lijst.

50 jaar oud wrak

De lichamen zijn niet de enige geheimen die de Alpen openbaren deze hete zomer. Zo werd er in de eerste week van augustus een vliegtuigwrak gevonden bij de Aletschgletsjer. Berggids Dominik Nellen wist niet wat hij zag: ,,Ik dacht dat ik twee rugzakken zag liggen.”

Van dichterbij bleek het te gaan om onderdelen van het vliegtuig Piper Cherokee, dat op 30 juni 1968 in het gebied was gecrasht. De lichamen van de inzittenden - een leraar, hoofd medische dienst, en zijn zoon, allemaal uit Zurich - waren destijds wel gevonden, maar het wrak was onvindbaar.