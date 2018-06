Zwemmer begint aan monsteroversteek Stille Oceaan: 6 maanden, 8 uur per dag

Waar is Melania? First Lady al weken niet in openbaar gezien

8:52 De Amerikaanse First Lady Melania Trump is al weken niet meer in het openbaar verschenen. Op 10 mei was het de laatste keer dat ze zich liet zien aan de zijde van haar man, Donald Trump. De Amerikaanse media berichten veel over haar 'verdwijning', maar zelf heeft ze via een tweet laten weten dat alles in orde is.