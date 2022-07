Zwemmen er echt vaker haaien bij de kust, of lijkt dat maar zo?

1949-2022 Ivana Trump was de ‘steunpi­laar’ van ex-man Donald, maar werd nooit dé First Lady

Ze vormden in de jaren 80 een waar showbizz-koppel: Donald en Ivana Trump. Maar hoewel ze wel zijn eerste vrouw was, werd Ivana nooit dé First Lady. De twee scheidden en beschuldigden elkaar in de media voor van alles. Gisteren overleed de ‘steunpilaar’ van Donald Trump op 73-jarige leeftijd, volgens Amerikaanse journalisten nadat ze van een trap was gevallen.

