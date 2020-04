Zweedse regering controleert toch strenger op coronaregels: ‘Dit is een ernstige situatie, nu niet verslappen’

Het aantal gemelde doden door corona in Zweden blijft vooral in hoofdstad Stockholm oplopen. De Zweedse overheid overweegt daarom om toch strenger in te grijpen als men zich niet aan de coronaregels houdt. Gevreesd wordt dat inwoners zich dit weekend massaal naar parken en terrassen begeven om van het zonnige weer te genieten. Ondertussen blijft staatsepidemioloog Anders Tegnell in het losse coronaregime geloven.

Het dodental is in Zweden inmiddels opgelopen tot meer dan 2000. Vooral hoofdstad Stockholm telt veel slachtoffers. Daar overleden 1128 patiënten als gevolg van Covid-19. Het sterftecijfer is schrijnend hoog als je het vergelijkt met het dodental in Scandinavische buurlanden Noorwegen (199) en Denemarken (403), waar de regels veel strenger zijn.

Vandaag drukte de Zweedse minister van Binnenlandse Zaken Mikael Damberg alle Zweden daarom nog op het hart om niet te verslappen. Hij drong erop aan om dit weekend niet naar buiten te gaan, ondanks het voorspelde zonnige weekend dat eraan zit te komen. Want hoewel het land een van de beste zorgsystemen ter wereld heeft, neemt ook hier de druk op ziekenhuizen enorm toe. ,,Op sommige plaatsen worden de aanbevelingen niet opgevolgd. Maar dit is een ernstige situatie. Het is tijd om de richtlijnen te volgen en verantwoordelijkheid te nemen’’, aldus de minister.

De autoriteiten in Stockholm hebben de afgelopen twee weken 200 restaurants geïnspecteerd en grijpen sinds kort sneller in als mensen onvoldoende afstand houden. De burgemeester van Stockholm sprak met name restauranteigenaren vermanend toe. ,,Dit is een waarschuwing voor alle eetgelegenheden die geen verantwoordelijkheid nemen. Je wordt gesloten als je geen rekening houdt met de genomen maatregelen.’’

Staatsepidemioloog Tegnell claimt intussen dat een fors deel van de Zweden inmiddels al immuun is voor het virus. Hij gaat ervan uit dat ongeveer 15 tot 20 procent van de mensen in hoofdstad Stockholm al een niveau van immuniteit heeft bereikt, waardoor een tweede golf van het virus vertraagd kan worden. De epidemioloog gelooft dat het effect van de immuniteit over een paar weken nog groter wordt en dat het land binnen enkele weken groepsimmuniteit heeft bereikt.

Zweden is van meet af aan een buitenbeentje in de bestrijding van het nieuwe coronavirus. Terwijl een groot deel van de wereld gebukt gaat onder een stevige dan wel intelligente lockdown, zijn in Zweden de restaurants, cafés, bioscopen en sportscholen ‘gewoon’ open. De regering zet in op zelfregulering en verkiest ‘eigen verantwoordelijkheid van de burgers’ boven strenge (opgelegde) regels. Premier Stefan Löfven legt een groot deel van de verantwoordelijkheid die in andere landen door de overheid op zich wordt genomen, bij de burgers zelf neer. In een toespraak deed hij een beroep op het plichtsgevoel. ,,Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid ”, zei hij. De premier hoopt dat mensen ‘verstandige beslissingen’ nemen en zich niet onnodig vaak op straat begeven.

Toch zijn er ook in het Scandinavische land wel degelijk maatregelen genomen, al zijn die vergeleken met de restricties in buurlanden een peulenschil. Zo zijn middelbare scholen en universiteiten gesloten en bijeenkomsten van meer dan 50 mensen verboden. Niet-essentiële reizen worden afgeraden en de regering heeft het liefst dat zoveel mogelijk mensen thuiswerken. Ook 70-plussers wordt afgeraden naar buiten te gaan. Maar winkels, horeca, sportscholen en andere activiteiten zijn toegankelijk gebleven.

Hachelijk experiment

Scandinavische buurlanden Denemarken en Noorwegen zijn heel sceptisch over de Zweedse benadering. Noorse critici spreken van een hachelijk experiment. Maar de Zweden zelf lijken overwegend positief over de afwijkende koers van hun regering. Er is wel enige binnenlandse kritiek op het beleid, maar de meeste Zweden vertrouwen op hun premier. Zijn populariteit is de laatste weken gestegen in de peilingen.