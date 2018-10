Zweeds meisje (8) vist duizend jaar oud zwaard op uit meer

Winnaar 245 miljoen houdt prijs weken geheim voor familie en vrienden

4 oktober Een New Yorkse bouwvakker die onlangs 245 miljoen dollar (219 miljoen euro) won in een loterij heeft zijn megawinst wekenlang verborgen weten te houden voor zijn familie, vrienden en collega's. Nandall Mangal (42), de man in kwestie, heeft zichzelf nu wel bekendgemaakt omdat een lokale wet voorschrijft dat prijswinnaars niet anoniem mogen blijven.