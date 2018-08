Zweden worstelt vlak voor verkiezingen met cyberaanvallen

Vermiste tiener teruggevon­den jaar nadat zijn vader werd vermoord

10:58 Ruim een jaar was Jacob Caldwell uit de Amerikaanse staat Ohio vermist. Hij verdween enkele dagen nadat zijn vader Robert voor zijn ogen was doodgeschoten. Begin deze week werd de nu 15-jarige jongen na een tip gezond teruggevonden in de kelder van een huis, zo’n zestig kilometer van zijn woonplaats Sugar Creek.