Zweden wil dat je het echte Kallax ziet, en dat is niet de kast in je woonkamer

Een opvallende campagne vanuit Zweden: met Discover the Originals hoopt het Scandinavische land dat je op zoek gaat naar de plaatsnaam waarnaar je favoriete Ikeameubel is vernoemd. ‘Welkom in Bolmen’, staat nu bijvoorbeeld op een bord bij een Zweeds meer. ‘Meer dan een Ikea-toiletborstel.’

De namen van Ikeameubels komen niet zomaar uit de lucht vallen. Prullenbak Toftan is bijvoorbeeld vernoemd naar een meer in het midden van Zweden, en de geliefde bamboelamp Misterhult? Dat is een archipel met maar liefst tweeduizend eilanden. Internationaal blijven deze plaatsen onbekend, en daar willen de Zweden wat aan doen.

Ikea is inmiddels wereldwijd zo populair dat een simpele zoektocht naar de locaties weinig meer oplevert. Googel je bijvoorbeeld ‘Kallax’ dan is de kans klein dat je ook daadwerkelijk het gebied in Lapland vindt. Waarschijnlijk zie je nu een vakjeskast in allerlei kleuren. Zelfs bij Bodviken, een bergmeer dat is uitgeroepen tot Unesco-erfgoed, vind je alleen een wasbak.

Volledig scherm Kallax is een dorpje in Lapland, maar het staat bij velen beter bekend als de handige vakjeskast van de Ikea. © Mihai Novac / Visit Sweden

Meer dan een toiletborstel

Discover the Originals heeft 21 populaire Ikeameubels gekoppeld aan de locatie waarnaar ze zijn vernoemd om ze net zo iconisch te maken als de producten zelf. Nils Perrson van Visit Sweden legt aan CNN uit dat de Zweden niets tegen de benamingen van Ikea hebben. ,,We zijn trots op Ikea, en op een bepaalde manier zou je kunnen stellen dat ze ons hebben geholpen Zweedse plaatsen wereldberoemd te maken door ze ernaar te vernoemen.” Maar, voegde Perrson toe, het is nu tijd ‘om de oorsprong van de productnamen te laten zien.’

Dorpsbewoners in de buurt van Bolmen, het meer waarnaar een toiletborstel is vernoemd, zijn blij met de nieuwe campagne: ‘We waarderen dat Ikea een product heeft vernoemd naar ons prachtige meer, maar nu willen we de wereld laten zien dat Bolmen zo veel meer is dan een voorwerp waarmee je je toilet schoonmaakt’, schrijft gemeentelid Magnus Gunnarsson in een statement. De borden blijven voorlopig nog even staan, dus fans van Ikea kunnen naar hartenlust de hele catalogus afreizen.

Bekijk hieronder de video waarin Visit Sweden de nieuwe campagne aankondigt: