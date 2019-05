Zweden vraagt Britten om arrestatie van WikiLeaks-oprichter Assange in verkrachtingszaak

Als de Britten gehoor geven aan het verzoek, is dat de eerste stap in het uitleveringsproces van de 47-jarige Assange. Die zit momenteel een straf uit van 50 weken wegens het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht. Assange dook in juni 2012 onder in de ambassade van Ecuador in Londen om uitlevering te voorkomen. Het Zuid-Amerikaanse land trok na zeven jaar de asielstatus van Assange in, waarna hij uit het consulaat werd verwijderd en opgepakt . Direct na zijn veroordeling door de Britse rechter gaf het Zweedse ministerie van Justitie aan het onderzoek in de verkrachtingszaak rond de Wikileaks-oprichter en klokkenluider te zullen heropenen . De zaak, waarin twee vrouwen hem ervan betichten hen seksueel te hebben misbruikt, lag stil sinds 2017. Assange heeft de aantijgingen altijd ontkend, maar wilde desondanks niet aan Zweden worden uitgeleverd. De Zweedse openbaar aanklager ziet genoeg aanknopingspunten om het onderzoek te hervatten.

Uitlevering aan VS

Naast de mogelijke uitlevering aan Zweden hangt Assange ook uitlevering aan de Verenigde Staten boven het hoofd. Direct na zijn arrestatie en gevangenzetting door de Britten hebben de Amerikanen hem aangeklaagd voor zijn rol in het lekken van staatsgeheimen en het smeden van een complot met de voormalige Amerikaanse legeranalist Chelsea Manning om in te breken bij het Amerikaanse ministerie van Defensie. Manning downloadde geheime documenten en zette die op WikiLeaks.



Manning werd in 2013 voor het lekken van de geheime documenten veroordeeld tot 35 jaar cel, waarvan zij er 7 uitzat alvorens vervroegd te worden vrijgelaten. De VS verdenkt Assange ervan Manning te hebben geholpen bij het kraken van het wachtwoord van de defensiecomputers en haar te hebben aangemoedigd meer informatie aan te leveren. De aanklacht zou Assange maximaal vijf jaar celstraf kunnen opleveren, maar mogelijk wachten hem na uitlevering aan de VS meer aanklachten.



De Amerikanen moeten uiterlijk 12 juni bewijs voor de aanklacht overleggen. De uitleveringsprocedure zelf kan maanden, mogelijk zelfs jaren, gaan duren. Assange blijft zich onderwijl verzetten tegen uitlevering aan de VS en zou nu zelfs mee willen werken met de Zweden. Nu de Scandinaviërs een eerste stap hebben gezet, is het de vraag aan welk verzoek de Britten voorrang gaan geven. Als de rechter akkoord gaat met het Amerikaanse uitleveringsverzoek, is de kans groot dat Assange die beslissing over alle lagen van het Britse rechtssysteem aanvecht.