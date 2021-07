Zwarte kat overleeft instorting flatgebouw in Miami; dodental loopt op naar 90

De dramatische instorting van het flatgebouw in Florida heeft negentig mensen het leven gekost. Dat meldt de burgemeester van Miami zondag. Tegelijk is er, meer dan twee weken na de ramp een klein mirakel geschied. Te midden van het verdriet en de chaos duikt Binx - een vermiste zwarte huiskat - plots op, schrijft The Washington Post . Hij is inmiddels herenigd met zijn baasjes.

Binx, een zwarte huiskat met een smalle kop, een litteken tussen zijn oren en enkele witte haren op zijn borst, leefde met zijn baasjes op de negende verdieping van een flatgebouw in Miami. Totdat dat flatgebouw eind juni plots instortte.



Angela Gonzalez, de moeder van het gezin, en haar 16-jarige dochter stortten enkele verdiepingen naar beneden. Angela brak haar bekken, maar slaagde er wel nog in om haar dochter uit het puin te sleuren. Beiden liggen momenteel in het ziekenhuis. Tayler, de oudste dochter, was niet thuis toen het flatgebouw neerstortte. De vader van het gezin is nog steeds vermist. Tot voor kort was Binx dat ook.



Mysterieuze ‘geknipte’ kat

Het waren enkele reddingswerkers die een zwarte kat opmerkten. Het dier keerde steeds terug naar het puin van het flatgebouw, alsof hij op zoek was naar iemand of iets. Er waren flyers uitgedeeld en foto’s verspreid van Binx, maar de zwarte kat tussen het puin had een ‘geknipt’ oor in tegenstelling tot Binx, van wie de oren op de foto ongeschonden waren.

Omdat de mysterieuze kat steeds opnieuw opdook, namen de reddingswerkers contact op met een dierenorganisatie die vermiste huisdieren tracht te vinden en herenigen met hun baasjes. De organisatie kwam de kat ophalen en besloot om de familie Gonzalez alsnog te bellen. Zelfs al zou het dier niet van hen zijn, wilden ze de kat misschien toch houden ‘omdat er een duidelijke link met het gebouw was’.

De oudste dochter kwam langs om de kat te bekijken. Na een videocall met haar moeder en zus werd haar vermoeden bevestigd: het was Binx. ,,Als één van onze huisdieren het zou overleven, zou hij het zijn”, zei ze tegen de Washington Post. En dat geknipte oor dan? Binx werd gecastreerd nadat de foto was genomen die de familie had verspreid. Om aan te tonen dat katten gesteriliseerd of gecastreerd zijn, worden hun oren soms geknipt.

Binx is genoemd naar Thackery Binx, de onsterfelijke zwarte kat in de film Hocus Pocus. ,,En óf hij die naam verdient, Binx is magisch”, zei de dierenorganisatie.

Negentig doden

Intussen worden er nog altijd vorderingen gemaakt in de zoektocht naar slachtoffers van de flatramp. Burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade zei vandaag dat er nu negentig bevestigde doden zijn. Tot dusver zijn 71 lichamen geïdentificeerd. Hun families zijn op de hoogte gebracht.

Circa 31 mensen zijn nog altijd vermist. Hoe lang er nog gezocht wordt is onduidelijk. Hoofd van de Miami-Dade brandweer Alan Cominsky zei dat het niet mogelijk was een datum te noemen waarop de zoektocht wordt beëindigd. ,,Het is een langzaam proces", zei hij. Er wordt voorzichtig gezocht, in de hoop ook dierbare bezittingen terug te vinden. Zelfs ongeschonden wijnflessen kwamen tussen het puin vandaan.