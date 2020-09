'Zwarte' docente (38) blijkt bedrieger: Ik ben wit, mijn leven is een leugen

Een Amerikaanse docente van een toonaangevende universiteit in Washington is in opspraak geraakt omdat ze niet eerlijk is geweest over haar afkomst. Jessica Krug, zelfverklaard expert op het gebied van Afro-Amerikaanse geschiedenis, blijkt jarenlang te hebben gelogen dat ze van Afrikaanse origine is. ,,Mijn valse identiteit is niet alleen fout - onethisch, immoreel, anti-zwart en koloniaal - maar het betekent dat elke stap die ik heb genomen manipulatief was voor de mensen die ik liefheb.”

Jessica Krug is al jaren een van de bekendste gezichten van de gerenommeerde George Washington University in de Amerikaanse hoofdstad. Haar specialiteit: Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse geschiedenis, waar ze met regelmaat scripties over schrijft en onderzoek naar doet, deels gebaseerd op haar eigen situatie. Nu blijkt dat ze al die tijd haar collega’s en studenten heeft voorgelogen: Krug is geen Afrikaanse, maar een witte, joodse vrouw, geboren in Kansas City.

Leugen

,,Ik heb mijn leven gebouwd op een leugen, ik heb gelogen elke keer dat ik ademde”, schrijft Krug in een openhartige blog. ,,Ik heb een identiteit opgeëist waar ik geen recht op had: die van een zwarte vrouw in de Verenigde Staten. Mijn gedrag was het toppunt van geweld, diefstal en toe-eigenen, van de talloze manieren waarop niet-zwarte mensen de zwarte identiteit en cultuur blijven gebruiken en misbruiken.”

Behalve docente was Krug, die zich eerder ook aansluit bij de Black Lives Matter beweging, ook activist en auteur. Van de overheid kreeg ze zelfs subsidies omdat ze een boek over slavenhandel had geschreven. In het voorwoord schrijft de professor afro-Amerikaanse geschiedenis: ,,Voor mijn grootouders, die mij het beste hebben gegeven van zichzelf: muziek, beweging en het vertellen van verhalen. Voor mijn voorouders, onbekend, naamloos, (...). Voor mijn broer, de snelste, slimste en charmantste van ons allen. Voor die wiens namen ik niet kan noemen, voor hun eigen veiligheid. Of het nu in mijn eigen wijk is, in Angola of Brazilië.”

Verbazing

The George Washington University heeft met verbazing kennisgenomen van het nieuws. Collega-docenten reageerden ‘geschokt en ontzet’, weet BBC. ,,Dr. Krug zal dit semester geen lesgeven aan haar lessen”, laat de universiteit in een persbericht weten. ,,We werken aan het ontwikkelen van een aantal opties voor studenten in die klassen, die zo snel mogelijk aan de betrokken studenten zullen worden gecommuniceerd.” De universiteit erkent dat veel studenten en docenten ‘veel pijn lijden‘ als gevolg van het jarenlange bedrog.

In haar verklaring refereert Krug aan psychische problemen en trauma’s die ze in haar jeugd heeft opgelopen. Toch is dat geen excuus voor haar daden, erkent ze zelf. Waarom ze na al die jaren besloten heeft de waarheid te vertellen, wordt uit haar verklaring niet helemaal duidelijk. ,,Ik zal nooit vragen om vergiffenis. Ik wil proberen mijn relaties te herstellen met zij die ik gekwetst heb, maar alleen als zij beslissen dat ze dat willen.”

‘Onze naam is aangetast’

Volgens CNN kookt de familie van de professor in elk geval van woede. ,,Onze achternaam is aangetast. Het enige wat mijn man en ik doen is huilen en nog eens huilen. Ik kan me alleen maar voorstellen dat mijn schoonvader zich omdraait in zijn graf”, vertelt een schoonzus, die liever anoniem wil blijven.

Voor haar komt het nieuws als een grote schok. ,,We hadden echt geen idee. We zijn geschokt en gekwetst. Het doet ontzettend veel pijn, omdat ze iedereen in het gezicht heeft geslagen. Niet alleen haar familie, maar elke zwarte vrouw.”

Vergelijkbare zaak

Het verhaal van Krug doet denken aan dat van burgerrechtenactiviste Rachel Dolezal. Ook zij deed zich voor als zwarte persoon, tot haar ouders in 2015 naar buiten brachten dat ze wit is. Dolezal sprak daarna over zichzelf als ‘de eerste trans-zwarte persoon ter wereld’.

