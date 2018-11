Zware slag voor Napolitaanse maffia: Antonio Orlando na 15 jaar opgepakt

‘Grootste seriemoor­de­naar ooit’ in VS: ‘In mijn wereld deed ik wat ik wilde’

20:00 Samuel Little volgde decennialang een moordend pad dat door veertien Amerikaanse staten liep. Nu doet de 78-jarige crimineel al enkele weken de ene na de andere bekentenis vanuit zijn cel in Texas. Mogelijk is hij een van de grootste seriemoordenaars ooit in de VS. Little kon bijna een halve eeuw zijn gang gaan omdat, zo beweert de koelbloedige killer zelf, hij zich beperkte tot zijn eigen wereld. En daarin deed hij wat hij wilde.