Zware rellen op Corsica om aangevallen separatist: 67 gewonden, van wie 44 agenten

Op het eiland in de Middellandse Zee wordt al ruim een week gedemonstreerd. Aanleiding is de aanval op de Corsicaanse separatist Yvan Colonna door een medegedetineerde in de gevangenis in Arles in Zuid-Frankrijk op 2 maart. Colonna zou in de gevangenissportschool bijna zijn gewurgd, melden Franse media. De 61-jarige separatist, die een levenslange celstraf kreeg vanwege de moord op gouverneur Claude Erignac van Corsica in 1998, ligt sinds de aanval in coma.