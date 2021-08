Zware gevechten in straten van Afghaanse stad Kunduz, ‘stad nu in handen van Taliban’

updateDe Afghaanse stad Kunduz is in handen van de Taliban, na zware gevechten vanochtend tussen Afghaanse veiligheidstroepen en de moslimextremisten. Dat meldt persbureau AFP. ,,Kunduz is gevallen. De Taliban hebben alle belangrijke gebouwen van de stad overgenomen", zei een correspondent van het persbureau.

Eerder vanochtend kwamen er berichten binnen over zware gevechten in de stand. Een inwoner sprak tegenover persbureau AFP telefonisch over ‘complete chaos’ in de hoofdstad van de gelijknamige provincie. ,,De Taliban hebben het belangrijkste plein van de stad bereikt. Ze worden gebombardeerd door vliegtuigen.”

Ook Sar-e-Pul, een andere provinciehoofdstad in het noordwesten van het land, is inmiddels ingenomen, meldt AFP. Eerder vandaag zei parlementslid Aziza Jalis dat de Taliban ‘het centrum van de stad hebben bereikt’ en dat ‘de gevechten op straat doorgaan’.

De moslimextremisten zijn bezig aan een opmars nu internationale troepen na twee decennia vertrekken uit Afghanistan. Begin juli hadden zij al een kwart van de 421 districten van het land in handen. Kunduz en Sar-e-Pul zijn de derde en vierde provinciehoofdstad in drie dagen tijd die door de moslimextremisten wordt ingenomen.

Zware straatgevechten

Vrijdag liepen de Taliban provinciehoofstad Zaranj onder de voet in het zuidwesten van Afghanistan en een dag later Sjeberghan, in de noordelijke provincie Jowzjan. Regeringstroepen zouden zich hebben teruggetrokken naar het vliegveld van de stad. Het was de eerste keer sinds het begin van de westerse terugtrekking dat de Taliban een provinciehoofdstad innamen.

Een lid van de provinciale raad van Kunduz sprak over ‘zware straatgevechten’ op verschillende plekken in de provinciehoofdstad. ,,Sommige veiligheidstroepen hebben zich teruggetrokken naar de luchthaven.” Nederlandse militairen zijn ook in Kunduz actief geweest. Zij hebben hebben daar politiemensen getraind. De politietrainingsmissie begon in 2011 en kwam ongeveer twee jaar later vervroegd tot een einde.