Zware aardbeving met kracht van 7,2 treft Haïti, zeker 29 doden en veel schade

De zware aardbeving was over heel Haïti te voelen. Verschillende inwoners liepen uit paniek de straten op. De USGS meldt eveneens een naschok met een magnitude van 5,2.



De lokale burgerbescherming maakt melding van 29 doden, maar dat aantal zal naar verwachting nog stijgen. Volgens lokale media zijn er onder anderen twee kinderen van 7 en 9 jaar omgekomen in de stad Aquin. Een ooggetuige uit Les Cayes in het zuidwesten vertelde over ingestorte huizen en hotels en mensen die onder het puin zijn bedolven



Premier Ariel Henry is naar naar het centrum gegaan dat hulp moet bieden bij acute rampen. Hij belooft alle mogelijke hulp te mobiliseren om slachtoffers te helpen.