Zware aardbeving bij Fukushima: één dode en 69 gewonden

Verkiezingen Wie krijgt voorrang op een woning? Ook dat bepaalt jouw gemeente­raad

Wonen is een van de belangrijkste thema's van de gemeenteraadsverkiezingen die tot en met woensdag plaatsvinden. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas en is goed terug te zien in uitlatingen van politici in stemwijzers en lokale debatten. Welke politieke keuzes kan de gemeenteraad over wonen maken? Vijf vragen en antwoorden.

15 maart