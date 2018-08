Zwangere vrouw krijgt geen café latte van McDonald's, maar reinigingsmiddel

De zwangere Sarah Douglas had afgelopen zondagochtend ontzettend trek in een café latte. Ze reed langs een McDonald's, nam gelukzalig een slok en spuugde het vervolgens uit. In plaats van koffie en melk had ze reinigingsmiddel geserveerd gekregen.

De Canadese moeder, die over een maand haar derde kind verwacht, was over haar toeren na de ontdekking. ,,Ik moest direct mijn auto langs de kant van de weg zetten en mijn mond spoelen met water. Ik opende de deksel en rook een sterke geur van chemicaliën'', vertelt ze aan Lethbridge News Now.

Ze reed terug naar de fastfoodketen en liet het doorzichtig bruine goedje zien dat de medewerker aan Douglas had meegegeven. ,,Ze vroegen of ik een nieuwe wilde, maar dat wilde ik niet. Dit is onacceptabel.''

Melktoevoer

In een statement zegt restauranteigenaar Dan Brown dat het incident hem erg spijt. ,,De machine is die ochtend schoongemaakt zoals altijd, maar het slangetje van de melktoevoer was nog in het schoonmaakmiddel blijven zitten terwijl het drankje van mevrouw Douglas werd gemaakt,'' aldus Brown. De juiste schoonmaakprocedures zijn nogmaals doorgelopen met het personeel. ,,De gezondheidsinspecteur heeft mijn restaurant bezocht en zegt dat er geen reden is voor verder onderzoek.''

Douglas heeft voor de zekerheid haar dokter bezocht, maar voelt zich verder goed. Ze wil haar verhaal vooral vertellen om te zorgen dat 'niemand dit ooit nog overkomt'.