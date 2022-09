Zwangere vrouw (35) sterft na ruimtegebrek in ziekenhuis Lissabon, minister stapt op

De kraamzorg in Portugal staat al maandenlang onder extreme druk als gevolg van een nijpend personeelstekort. Er zijn in het Zuid-Europese land veel te weinig artsen om alle afdelingen te bemannen. Vooral in de weekenden komen de ziekenhuizen geregeld in de problemen. De Portugese regering voelde zich genoodzaakt om deze zomer verschillende kraamafdelingen te sluiten. Dit leidde tot een stortvloed aan negatieve reacties.

De kraamafdelingen die nog wel open zijn stromen nu in mum van tijd vol. Er is daardoor geregeld geen plek voor vrouwen die op het punt staan te bevallen. In de afgelopen weken zijn talloze zwangere patiënten van het ene ziekenhuis naar het andere overgebracht om een vrij bed te vinden op de kraamafdeling. Dat gaat vanwege de complexiteit van de tocht gepaard met grote risico’s.

Baby gered

Voor een 34-jarige toerist liep het transport naar een ander ziekenhuis fataal af. De zeven maanden zwangere vrouw werd op 23 augustus opgenomen in Santa Maria - het grootste ziekenhuis van Lissabon - met flinke ademhalingsproblemen en hoge bloeddruk. Vanwege ruimtegebrek werd ze overgebracht naar een ander ziekenhuis. Onderweg kreeg de vrouw een hartstilstand en overleed ze op de intensive care van het ziekenhuis waar ze naartoe gebracht werd. De vrouw zou nog wel een gezonde baby op de wereld hebben gezet. Dat gebeurde via een spoedkeizersnede.

De tragische dood van de vrouw gaat als een schokgolf door Portugal en staat volgens critici symbool voor de slechte staat van de gezondheidszorg. Het ministerie van Volksgezondheid reageert in een verklaring aangeslagen. Gezondheidsminister Marta Temido ‘beseft dat ze niet langer aan de voorwaarden voldoet om in functie te blijven’, aldus het ministerie. Temido stapte dinsdag - enkele uren na de bekendmaking van het overlijden van de vrouw - op als minister.

Premier Antonio Costa heeft haar ontslag geaccepteerd en bedankte Temido voor haar werk, ‘met name in de uitzonderlijke periode van de strijd tegen de pandemie van Covid-19'. Hij voegt er in een schriftelijke verklaring aan toe dat zijn regering er alles aan zal doen om de Portugese zorg weer op niveau te krijgen. Temido blijft in functie totdat haar opvolger is gekozen. Dat zal naar verwachting over twee weken gebeuren. Ook de twee staatssecretarissen verlaten het ministerie van Volksgezondheid.

Schandaal

De druk op Costa ligt door het schandaal hoger dan ooit. Het zou volgens Portugese media niet de eerste keer zijn dat een vrouw of een baby overlijdt tijdens een transport tussen twee ziekenhuizen. Autoriteiten onderzoeken momenteel wat er precies is misgegaan tijdens het transport van de overleden vrouw. Het ziekenhuis laat in een verklaring aan CNN weten dat alles volgens de regels is verlopen. De dood van de vrouw kwam als een totale verrassing, aldus het ziekenhuis.

De gezondheidsinspectie onderzoekt momenteel ook de dood van een baby op 9 juni in Caldas da Rainha, ten noorden van Lissabon. Er zouden die dag geen verloskundigen aanwezig zijn geweest om de vrouw te helpen met bevallen.

De Portugese gezondheidscrisis is het resultaat van ‘decennialange structurele problemen’, waaronder lage salarissen, verouderde apparatuur en bureaucratie’, zegt Gustavo Tato Borges, de voorzitter van de Portugese volksgezondheidsorganisatie, tegen The Guardian. Borges reageert verrast op het ontslag van de minister omdat er 'acute problemen' zijn in de gezondheidssector die nu moeten worden opgelost.

De kindersterfte in Portugal is op het hoogste niveau sinds 2018 en op het twee na hoogste in het afgelopen decennium.