Zwangere Syrië-ganger wil terug naar Nederland

Ilham uit Gouda zit in het IS-kalifaat en is zwanger van de Belgische jihadist Bilal. Ze heeft zelf gekozen om naar Syrië af te reizen, maar het leven daar bevalt haar niet meer. Ze wil terug naar Nederland: ,,Ik heb foute dingen gedaan. Ik zal het accepteren. Als ik het niet zou accepteren, zou ik niet eens zijn weggegaan bij IS, dan zou ik daar zijn gebleven. Maar ik besef dat ik foute dingen heb gedaan."