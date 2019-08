Zwangere gevangene wordt urenlang aan haar lot overgelaten en bevalt alleen in cel

VideoDe Amerikaanse Diana Sanchez klaagt de gemeente en het openbaar ziekenhuis in de stad Denver aan. De vrouw beviel vorig jaar na een vijf uur durende bevalling in haar cel. En dat zonder enige hulp van het personeel terwijl ze daar al meerdere keren om had gevraagd. Het gevangenispersoneel zou de noodkreten urenlang hebben genegeerd waardoor Sanchez er alleen voor stond.

Op de bewakingsbeelden is te zien hoe Sanchez het vijf uur lang uitschreeuwt van de pijn voordat ze op 31 juli 2018 om 10.44 uur ‘s ochtends haar zoontje ter wereld brengt. Sanchez zou vooraf om een ambulance hebben gevraagd die haar naar het ziekenhuis kon brengen, maar die kwam er niet. Het enige dat er wel kwam, was een absorberende deken die door een doorgeefluik werd geschoven, zo’n 45 minuten voor de geboorte van het kind.



Sanchez en haar advocaat Mari Newman hebben woensdag een aanklacht ingediend tegen de gemeente, de regio, het ziekenhuis en zes individuen. Daarin staat dat het gevangenispersoneel een ambulance had toegezegd, maar ook wist dat het nog uren zou duren voordat deze beschikbaar zou zijn. ,,Het personeel verkoos wreedheid boven mededogen’’, aldus de advocate. Sanchez’ water was gebroken en ze bloedde. Na de bevalling zou de baby niet zijn schoongemaakt en warm gemaakt. Ook was er, zo staat in de aanklacht, geen apparatuur aanwezig om de navelstreng van de baby door te snijden. Dat werd pas gedaan toen brandweermannen vijftien minuten later arriveerden in de cel. Een verpleegster nam het kindje vervolgens mee en liet Sanchez alleen achter.

Volledig scherm Sanchez ligt in de cel op een klein bed. Ze schreeuwt het uit en vergaat van de pijn. Later trekt ze haar broek uit en bevalt op het bed van een jongetje. © Videostill AP

‘Werkwijze aangepast’

Een woordvoerder van het Denver Sherrif’s Department verklaarde aan verschillende media dat de gevangene in een medische afdeling van de gevangenis lag. Sanchez zou onder het toezicht gestaan hebben van een medisch team toen ze aan het bevallen was. Volgens Sanchez klopt daar niets van. De enige ‘hulp’ die ze ontving, was het aangeven van de absorberende doek.

De gevangenis stelt verder dat het sindsdien zijn beleid heeft gewijzigd om ervoor te zorgen dat zwangere gevangenen die gaan bevallen onmiddellijk naar een ziekenhuis worden gebracht. Eerder was daarvoor toestemming nodig van een verpleegkundige, maar nu kunnen ook anderen die beslissing nemen. Enkele maanden geleden had de gevangenis na intern onderzoek al gesteld, dat er geen fouten waren gemaakt.

De verpleegkundigen van de gevangenis worden ingehuurd bij Denver Health, het openbare ziekenhuis van de stad. Het ziekenhuis weigert commentaar te geven op een lopende rechtszaak, maar verdedigt zijn werk in de gevangenis. ,,Denver Health biedt medische zorg van hoge kwaliteit aan duizenden gevangenen per jaar’’, aldus woordvoerder Simon Crittle.

‘Fout’

Sanchez was nu niet beschikbaar voor commentaar. Vorig jaar vertelde ze Denver KDVR-TV, die voor het eerst berichtte over de bevalling, dat de gevangenis gevangenen als ‘afval’ ziet. ,,Ik weet dat ik daar was omdat ik iets had gedaan wat niet mocht, maar dit verdiende ik niet en mijn baby al helemaal niet’’, zei ze toen. Ze was in de cel beland na identiteitsdiefstal.

Haar advocate laat weten: ,,Wanneer een vrouw moet bevallen in een cel, dan weten we dat er iets heel erg mis is en moet veranderen. Denver en Denver Health hebben geluk gehad dat er toen niemand is overleden. Het is gewoon verkeerd. Helemaal als je je bedenkt dat ze in eigen onderzoek concluderen dat ze niks fout hebben gedaan. Dan weet je hoe het systeem eraan toe is.’’