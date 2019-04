Zwaargewonden bij massacrash met 50 auto’s op Duitse snelweg

De zwaargewonden verkeren niet in levensgevaar. Het ongeluk volgde op een hevige hagelbui. De ijskorrels smolten niet meteen, maar plakten aan het wegdek vast. Dat werd in een mum van tijd spekglad. Verscheidene automobilisten verloren de macht over het stuur en knalden tegen de vangrail of tegen een andere auto. De botsingen strekten zich uit over enkele honderden meters. Ook in de tegengestelde rijrichting waren er botsingen, maar met minder schade.



Politie en brandweer rukten massaal uit, nadat formeel alarm was geslagen wegens een ramp. Er werd onder meer een tent neergezet bij de onheilsplek om de slachtoffers meteen eerste hulp te kunnen geven. Ook waren snel enkele reddingshelikopters ter plaatse om gewonden naar een ziekenhuis te brengen. De A71 werd tussen de afslag Meiningen-Nord en Dreieck Suhl in beide richtingen afgesloten.