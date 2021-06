Zus Kim Jong-un: VS hebben foute verwachtingen over dialoog met Noord-Korea

De zus en vertrouweling van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un zegt dat de Verenigde Staten ‘foute’ verwachtingen hebben over een dialoog met Noord-Korea. Onlangs zei Kim Jong-un dat de VS klaar moeten zijn voor ‘zowel dialoog als confrontatie'. De Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan noemde dat een ‘interessant signaal’.

Sullivan zei dat de VS zullen afwachten of de Noord-Koreanen weer contact opnemen om te overleggen over hoe het nu verder moet met de onderhandelingen tussen de landen. Maar de VS lezen de opmerkingen van Kim Jong-un verkeerd, waarschuwt zijn zus Kim Yo-jong nu.

De Noord-Koreanen zorgden een paar jaar geleden voor grote internationale onrust met kernproeven, een raketprogramma en oorlogsretoriek. Het land heeft ook raketten getest die het Amerikaanse vasteland kunnen bereiken. De vorige Amerikaanse president Donald Trump sprak herhaaldelijk met Kim Jong-un, maar het overleg over het kernwapenprogramma ligt inmiddels alweer geruime tijd stil.

‘Grote teleurstelling’

Volgens Kim Yo-jong leiden de diplomatieke verwachtingen van de VS tot ‘een grotere teleurstelling’. ,,Het lijkt erop dat de VS de situatie interpreteren op een manier die hen geruststelt”, zei ze. Experts denken volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap dat zij daarmee het signaal afgeeft dat Washington het aantrekkelijker voor de Noord-Koreanen moet maken om weer te gaan onderhandelen over hun nucleaire bewapening.

Volledig scherm Kim Yo-jong, de zus van Kim Jong-un. © AP

Vorige week sprak Kim Jong-un over het Amerika-beleid van Noord-Korea. Hij zei toen dat men zich klaar moest maken voor dialoog en confrontatie, ‘vooral voor confrontatie’. Experts hebben verschillende interpretaties losgelaten op de uitspraken. Sommigen stelden dat Kim Jong-un erop hintte dat hij meer druk op de VS wil uitoefenen. Anderen zeiden dat hij de mogelijkheid voor het hervatten van gesprekken benadrukte.

Sancties

De Noord-Koreaanse dictator heeft de afgelopen maanden meermaals gedreigd het nucleaire programma te versterken. Hij stelde dat het lot van diplomatie in handen van de VS ligt en afhangt van de vraag of Washington zijn ‘vijandige beleid’ wil laten varen. Daarmee leek hij te refereren aan de sancties van de VS jegens het land.

Kim Jong-un erkende vorige week dat in Noord-Korea sprake is van problemen met de voedselvoorziening. Sommige analisten opperden daarna dat Pyongyang mogelijk meer bereidheid zal tonen om weer een dialoog aan te gaan nu het buitenlandse hulp goed kan gebruiken.

Sung Kim, de nieuwe Amerikaanse gezant voor Noord-Korea, liet eerder al weten dat hij bereid is ‘altijd, overal en zonder voorwaarden vooraf’ te komen onderhandelen met vertegenwoordigers van het regime van Kim Jong-un. De gezant is op dit moment op bezoek in Zuid-Korea en overlegt daar met regionale bondgenoten, waaronder ook Japan. Gisteren zei Sung Kim dat hij hoopt dat Noord-Korea terugkeert aan de onderhandelingstafel. De sancties tegen het land blijven echter in stand.

