Zuid-Soedanese journalisten opgepakt na uitlekken beelden president die in zijn broek plast

Oostenrijk­se militair (20) na aanval doodgescho­ten door officier (54) bij legerkazer­ne

Een 20-jarige Oostenrijkse militair is doodgeschoten door een onderofficier na een incident op een legerkazerne in de plaats Wiener Neustadt. De soldaat had de 54-jarige onderofficier aangevallen en verwond, voor hij werd neergeschoten. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling, maar verkeert niet in levensgevaar.

6 januari