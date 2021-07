Zuid-Soedan bestaat tien jaar in schaduw van geweld en honger

Recordhit­te in Lapland: ‘Scandina­vië is nu net een oven’

6 juli In ons land wil de zomer nog niet bepaald losbarsten, maar intussen kampt Scandinavië met een hittegolf. In het Noorse Banak werd het gisteren recordwarm met 34,3 graden. In Kevo in Lapland tikte de thermometer zondag een temperatuur aan van 33,6 graden, voor het eerst in honderd jaar tijd.